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Konsomatrisler müzikholde birbirine girdi! Ayırmak isteyen iş yeri sahibi hayatını kaybetti

26.09.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Bir müzikholde aralarında husumet bulunan konsomatrisler birbirine girdi. Araya girip kavgayı ayırmak isteyen iş yeri sahibi Cafer Sesver, fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Sesver'in kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Konsomatrisler müzikholde birbirine girdi! Ayırmak isteyen iş yeri sahibi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan konsomatris E.K. ve iş arkadaşı Y.Y. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iş yeri sahibi Cafer Sesver, konsomatrisleri ayırmak için aralarına girdi. Büyüyen olay çevredeki esnafın da yardımıyla sakinleştirilmeye çalışılırken işyeri sahibi Cafer Sesver fenalaşarak yere yığıldı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Sesver’in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Sesver, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ARAYA GİRMİŞ

Cafer Sesver’in iki oğlu ve eşinin ifadelerinde Sesver’in kalp hastası olduğunun bilindiği ve yakın zamanda ameliyat olduğunu belirterek, iki kadından da şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, E.K. ve Y.Y.'yi ‘taksirle öldürme, kasten yaralama, hakaret ve tehdit’ suçlarıyla gözaltına aldı. Y.Y. ifadesinde, E.K.’nın sataşarak kavgayı başlattığını, yere yatırıp saçlarından çektiği sırada iş yeri sahibi Cafer Sesver’in de kendisini darbettiğini ancak fenalaşınca Sesver’e yardım ettiğini söyledi. E.K. ise Cafer Sesver ile iş yerinin dışında oturdukları sırada Y.Y.’nin yanlarına gelerek küfür edip kavgayı başlattığını  belirtti. Sesver’in de kavgayı ayırmak için araya girdiğini kaydetti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konsomatris Zonguldak kavga
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