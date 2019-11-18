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Konsomatrislik yaptıkları belirlenen 17 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:43 | Son Güncelleme

Denizli’de polis tarafından iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde konsomatrislik yaptıkları belirlenen ve çalışma izinleri olmayan 17 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, denetimlerin Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi.

Denizli’de polis tarafından iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde konsomatrislik yaptıkları belirlenen ve çalışma izinleri olmayan 17 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, denetimlerin Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi. Denetimlerde iş yerlerinde izinsiz olarak çalıştığı tespit edilen 17 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Yakalanan kadınlar sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara sevk edildi.
Öte yandan, kentte fuhuş olayına karışan 2 kişiye ise bin 290 TL para cezası uygulandığı kaydedildi.

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