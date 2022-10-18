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'Kontak kapatma' eyleminden sonra yeni hamle! "Mansur Bey'in sözü bizim için senettir"

18.10.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki özel halk otobüsü (ÖHO) ve özel toplu taşıma aracı (ÖTA) sahipleri, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile sağlanan sözlü anlaşma sonrası dün başlattıkları "kontak kapatma" eylemini sona erdirerek, hizmet vermeye başladı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Kurtuluş Kara "Şu anda ücretsiz yolcu taşımayı sürdürüyoruz ama Mansur Bey'in sözü bizim için senettir" dedi.

'Kontak kapatma' eyleminden sonra yeni hamle! "Mansur Bey'in sözü bizim için senettir"

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Kurtuluş Kara, Başkent İlçeler Terminali'nde özel halk otobüsü çalışanları ve hat sahipleriyle yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde telefonla arayan ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüklerini bildirdi.

Beker ve Yavaş'ın Ankara halkının mağdur olmaması için uzlaşma arayışların devam etmesi yönünde istekte bulunduklarını belirten Kara, "Belediye Başkanımızın üç günlük bir yurt dışı seyahati olduğunu ve döndükten sonra ilgili bürokratlarla toplanıp, bu işin çözülmesini istediler. Ben de esnafımıza ve kooperatif başkanlarımıza durumu ilettim, onlar da anlayışla karşıladılar." dedi.

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"MANSUR BEY'İN SÖZÜ BİZİM İÇİN SENETTİR"

Hep birlikte alınan kararla bugün yeniden kontak açarak, hizmete başladıklarını aktaran Kara, "Ankara halkı, gönül rahatlığıyla hizmet almaya devam edebilir. Şu anda ücretsiz yolcu taşımayı sürdürüyoruz ama Mansur Bey'in sözü bizim için senettir. En kısa zamanda kiralama modeli ile esnafımız kurtulacak, halkımız da bu konuda rahat edecek." ifadelerini kullandı. (AA)

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Mansur Yavaş Ankara özel halk otobüsü otobüs

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