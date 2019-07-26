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Kontenjanlarla birlikte adayların üniversiteye girme şansları da arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

Üniversite tercih sıralamalarında mevcut programların kontenjanlarının artması ve yeni programların açılmasıyla tercih sıralamalarında geçen yıla göre değişim olacağı bekleniyor.

Kontenjanlarla birlikte adayların üniversiteye girme şansları da arttı

Üniversite tercih sıralamalarında mevcut programların kontenjanlarının artması ve yeni programların açılmasıyla tercih sıralamalarında geçen yıla göre değişim olacağı bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kariyer Danışmanı Nur Erdem Özeren, aday öğrencilere tercih yaparken tercih sıralamalarına dikkat etmeleri noktasında önemli uyarılarda bulundu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin dolmayan programları kapatıp, talebin çok olduğu programlardaki kontenjanları arttırmalarının bu yılki üniversite tercihlerinde tercih sıralamalarını önceki yıllara göre değiştireceğini kaydeden İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Danışmanı ve Kariyer Danışmanı Nur Erdem Özeren, buna göre adayların istedikleri üniversitelere ve bölümlere girmesinin kolaylaşacağını belirtti. Erdem Özeren, “Üniversite tercih sıralamalarında; devlet üniversitelerinde yeni açılan programlar, devlet ve vakıf üniversitelerinde artan kontenjanlar ve vakıf üniversitelerinde açılan tam, yüzde 50 ve yüzde 75 burslu kontenjanlar nedeniyle geçen yıla oranla bu yıl değişim olacaktır. Bu durum sıralamada ilk 50 bin, 150 bin ve 200 binde olup, bölümlere girmek isteyen adaylar için büyük bir fırsat” dedi.

’Sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde kontenjanlar arttı’
Özeren, puan türlerine göre değişen kontenjanları şu ifadelerle anlattı:
"Sayısalda ilk 50 binde yaklaşık 15 bin kadar kayma olabilir. Geçen sene 50 bininci adayın girdiği bir programa bu yıl 65 bininci adayın girme ihtimali var. Fakat aşağı doğru inen her sıralamada adayların üniversiteye girme şansları biraz daha azalıyor ama bir önceki seneye göre artan kontenjanlar nedeniyle adaylar beklediklerinden daha iyi yerlere yerleşeceklerdir. Eşit ağırlık programlarında ise sayısalda artan kontenjanların etkileri olacaktır. Bu alanda geçen sene ilk 50 bindeki adayın girdiği programlara bu yıl 70 bininci aday girebilir. Sözel ve dil alanında sıralamada kaymalar biraz daha az. Sözelde ilk 50 binde 3-5 binlik bir kayma olabilir. Kontenjan artışlarının sözelde biraz daha az etkisi olacak gibi gözüküyor. Ancak adaylar bu alanda da cesur olabilirler. Çünkü eşit ağırlıkta artan kontenjanların sözel alana artısı olacaktır.”

’Kontenjanı artan bölümler’
Kontenjan artışının bölümlere olan taleplerle paralel olduğunu belirten Özeren, “Sağlık programlarında talep yoğun olduğu için kontenjanlar arttı ve yeni açılan sağlık programları oldu. Bunun dışında talep gören mühendislik bölümlerinde de artış oldu. İşletme, iktisat, uluslararası ticaret ve lojistik gibi programlarda ise talep az olduğu için kontenjanlar azaldı. Sözel bölümlerde de yine genel olarak talep azlığından kontenjanlar da azalmalar oldu” diye konuştu.

“Adaylar tercih listelerini istek sırasına göre yapsın”
Artan kontenjanlarla birlikte sıralamaların her puan türü için farklılık gösterdiğini kaydeden Özeren, adayların mevcut sıralamalarına uygun bir liste oluşturmalarını önerdi. Özeren, adayları tercih listelerinde ilk sıralara başarı sırası yüksek olan programları, daha altlara ise düşük başarı sıralaması olan programları yazmamaları konusunda uyardı. Özeren, en ideal olanın adayların tercih edecekleri programlarda istek sıralarını yapmaları ve tercih listelerinde toplam havuzun içinde kendi sıralamalarının altında da üstünde de alternatifler bulundurmaları olduğunu söyledi.

Kontenjanlarla birlikte adayların üniversiteye girme şansları da arttı

Kontenjanlarla birlikte adayların üniversiteye girme şansları da arttı

Kontenjanlarla birlikte adayların üniversiteye girme şansları da arttı

Kontenjanlarla birlikte adayların üniversiteye girme şansları da arttı

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