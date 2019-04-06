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Konteyner Arama Ekipleri, 821 adet kaçak oto yedek parçası ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 13:50 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı'nca, denizlerdeki kaçakçılıkla mücadelede etkinliği  arttırmak amacıyla kurulan 'Konteyner Arama Ekipleri', Kocaeli Liman Sahası'nda, yurda kaçak sokulmak istenen 821 adet otomobil yedek parçası ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı'nca, denizlerdeki kaçakçılıkla mücadelede etkinliği arttırmak amacıyla kurulan 'Konteyner Arama Ekipleri', Kocaeli Liman Sahası'nda, yurda kaçak sokulmak istenen 821 adet otomobil yedek parçası ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye’nin önemli limanlarında yasa dışı işlemlerin engellenmesi ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla yurt dışı ve yurt içinde uzmanlık eğitimine tabi tutulan Konteyner Arama Ekipleri, geçen Şubat ayında göreve başladı. Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli Konteyner Arama Ekibi personellerince, İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden bölgedeki limanlarda yapılan işlemler, analiz ve incelemeye tabi tutuldu. Bu kapsamda bazı gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve yasal yükler arasında beyan harici ürünler olabileceği değerlendirildi.
Kocaeli Liman Sahası geçici depolama alanında Konteyner Arama Ekibi tarafıdan yapılan detaylı aramada, muhtelif otomotiv markalarına ait 821 adet otomobil yedek parçasının Türkiye’ye kaçak yollardan sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Savcılık kararı ile söz konusu yedek parçalara el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:
-Ele geçirilen yedek parçalar
Haber: ANKARA, (DHA)

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