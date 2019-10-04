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Konteyner dolandırıcısı çalıştığı iş yerinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 11:54 | Son Güncelleme

Kocaeli’de internet üzerinde sahte ilan vererek konteyner satma vaadi ile vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Haziran ayında Antalya’dan bir şahıs, internet üzerinden gördüğü Kocaeli’de satılık konteyner ilanından iletişime geçtiği şahsa 3 bin TL kapora gönderdiği ve konteyneri alamayarak dolandırıldığı şikayeti üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

Konteyner dolandırıcısı çalıştığı iş yerinde yakalandı

Kocaeli’de internet üzerinde sahte ilan vererek konteyner satma vaadi ile vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Haziran ayında Antalya’dan bir şahıs, internet üzerinden gördüğü Kocaeli’de satılık konteyner ilanından iletişime geçtiği şahsa 3 bin TL kapora gönderdiği ve konteyneri alamayarak dolandırıldığı şikayeti üzerine polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri, ilan üzerinden şahsın H.Ö. (26) olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli, İzmit’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından serbest kalan H.Ö. aynı yöntemle Antalya’dan bir başka şahsı 5 bin 500 TL dolandırdı.

Konteyner dolandırıcısının ortağı çalıştığı iş yerinde yakalandı
İnternette gördüğü ilan sonrası iletişime geçtiği H.Ö.’nün kendisine verdiği hesaba 5 bin 500 TL yatıran S.K., parayı yatırdıktan sonra aradığı telefonların kapandığını fark edince polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde H.Ö. ile çalışan kişinin E.E. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, E.E.’yi yakalamak için çalıştığı iş yere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahsın farklı suçlardan 3 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından E.E. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Para transferini yaptığı iddia edilen kadın serbest kaldı
Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında vatandaşları verdiği ilanlarla dolandırdığı iddia edilen H.Ö.’nün para transferini yaptığı belirlenen M.G. (29) isimli kadın da dün yakalanarak Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konteyner dolandırıcısı çalıştığı iş yerinde yakalandı

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