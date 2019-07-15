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Konteyner gemisi limana çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Semarang Limanına yanaşan Soul of Luck isimli konteyner gemisi limana çarptı.Malezya’nın Klang Limanına doğru hareket eden Soul of Luck isimli konteynet gemisi Endonezya’da uğradığı Semarang Limanında kaza yaptı.

Endonezya’nın Semarang Limanına yanaşan Soul of Luck isimli konteyner gemisi limana çarptı.
Malezya’nın Klang Limanına doğru hareket eden Soul of Luck isimli konteynet gemisi Endonezya’da uğradığı Semarang Limanında kaza yaptı. Limanın konteyner terminaline yaklaşırken kontrolden çıkan gemi, limana çarptı. Kaza çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. Videolarda geminin limanın portal vincine çarptığı ve ağır hasar verdiği görüldü.
Yetkililer, kazada ciddi bir yaralanma olmadığını, bir liman işçisinin hastanede tedavi edildiğini açıkladı.
Kazanın ardından liman, geçici süreliğine kapatıldı.

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