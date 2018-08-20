HABER

Konteyner kent bayrama hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:40 | Son Güncelleme

Kilis'teki kampta yaşayan Suriyeli aileler, bir Kurban Bayramı'na daha kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor

KİLİS (AA) - Kilis'te, yaklaşık 24 bin Suriyelinin barındığı konteyner kentteki bayram hazırlıkları tamamlandı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Kilis'teki konteyner kente yerleştirilen Suriyeli aileler, buruk da olsa bir Kurban Bayramı'na daha kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor.

Çocuklarıyla yaşamlarını sürdürdükleri alanlarda bayram temizliği yapan sığınmacılar, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini de kamptaki marketlerden temin etti.

Konteyner kentteki camilerinin bakım ve temizliğini de yapan misafirler, gelecek bayramı ülkelerinde geçirebilmek için dua ediyor.

Konteyner kent yönetimi ise bayram boyunca herhangi bir sorunun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Hazırlıkları yerinde inceleyen Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında sınır ötesi ve kent genelinde gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından gönderilen bağışla kent genelindeki Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 2 bin 800 küçükbaş hayvan alındığını ifade eden Karatepe, bu kapsamda kent genelinde tüm mahallelere girileceğini ve ihtiyaç sahibi ailelere pay dağıtılacağını söyledi.

- "Sınır ötesinde de gerekli çalışmalar yapıldı"

Elbeyli ve Öncüpınar kaplarında da çalışmaların tamamlandığını aktaran Karatepe, şöyle devam etti:

"Burada da kardeşlerimiz Kurban Bayramı'nı hissetsinler diye Valimizin talimatıyla gerekli hazırlıklar yapıldı. İnşallah bayram günü kamp içerisindeki mağdur kardeşlerimizin de kurbandan hisse alması için hazırlıklarımız tamam. Bunun yanında sınır ötesinde de gerekli çalışmalar yapıldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile temizlenen alan ile İdlip bölgesinde toplamda 4 bin 500 kurban kesimi yapacağız."

Din görevlisi Yusuf Genco da Suriyeli misafirlerle camileri temizlediklerini belirterek, tek temennisinin misafirlerin bundan sonraki bayramları kendi ülkelerinde huzur ve güven içesinde geçirmeleri olduğunu ifade etti.

Ahed Musto ise yaklaşık 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğini bu süre içerisinde halaları, dayıları, dedeleri ve kardeşlerini hiç görmediğini belirterek, "İnşallah en yakın zamanda Suriye'ye döneriz. Suriye'de kardeşim Fadi şehit oldu. Bu halimize de şükür. Allah'tan dileğim en yakın zamanda bizi bu durumdan kurtarır, altı yılı geçti buradayız." dedi.

- "İnşallah savaş biter Suriye'ye döneriz"

Suriyeli Firaz Muhammed Gaddah da yaklaşık 5 yıl önce savaşın şiddetini artırması sonucu yaşadığı Lazkiye'den Türkiye'ye geldiğini ve Kilis'teki konteyner kente yerleştiğini anlattı.

Savaşın başladığı ilk günden bu yana Türkiye'nin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını dile getiren Gaddah, "Türkiye bize bütün Arap ülkelerinden daha çok yardımcı oldu. Allah'a bin şükür bir Suriye vatandaşı olarak burada rahat bir hayat yaşıyorum. Buradaki gördüğüm insanlığı Suriye'de görmemiştim. Türkiye hükümeti ve Türk halkına teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan'ın bize verdiği şeyleri hiçbir Arap ülkesi bize yapmadı. Çok şükür bu mübarek günde tek dileğim inşallah savaş biter Suriye'ye döneriz." şeklinde konuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Adana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandıAdana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandı
Çanakkale’deki ot yangınında kaplumbağalar telef olduÇanakkale’deki ot yangınında kaplumbağalar telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kilis 24 bin Suriyeli Bayram Hazırlıkları kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.