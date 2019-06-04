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Konteyner kentte buruk bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 08:15 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Kilis'te Öncüpınar ve Elbeyli konteyner kentlerindeki camilerde bayram namazı için saf tutan Suriyeliler, ülkelerine barış ve huzur gelmesi için de dua etti.

Bir bayramı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşayan sığınmacılar, cami çıkışında yakınlarıyla bayramlaştı.

Suriyeli Abdullah Abu Hasan, AA muhabirine, 10 bayramdır ülkesinden uzakta olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları kucakladığını ifade eden Hasan, "Türk hükümetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Allah, Türk halkından razı olsun." diye konuştu.

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