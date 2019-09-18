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Konteyner okul, Meclis'e taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir'in Buca ilçesinin kırsal mahallelerinden Belenbaşı'nda inşaat şirketinin iflas etmesi nedeniyle tamamlanmayan okulun 60 öğrencisinin, cami avlusuna konulan konteynerde eğitim görmesini Meclis'e taşıdı.

Konteyner okul, Meclis'e taşındı

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir'in Buca ilçesinin kırsal mahallelerinden Belenbaşı'nda inşaat şirketinin iflas etmesi nedeniyle tamamlanmayan okulun 60 öğrencisinin, cami avlusuna konulan konteynerde eğitim görmesini Meclis'e taşıdı.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, okul yenileme ihalesini alan firmaların iflası ya da farklı sebeplerden okulların yenilenme sürecinin, yeni eğitim-öğretim yılına yetişmemesi, bunun sonucunda da öğrencilerin gerekli donanımdan mahrum, sağlıksız ve rutubetli koşullarda eğitim almasının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları sordu:
"İzmir’de yenilenmesi amacıyla yıkılan ilk ve ortaokul sayısı kaçtır? Okulların kaçının yenilenmesi tamamlanmıştır? Kaç okul hala yapım aşamasındadır? İzmir’de yenilenmesi planlandığı için başka okullarda öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrenci sayısı kaçtır? Öğrencilerin cami avlusuna kurulan konteynerlerde ve müştemilatta öğrenimlerine devam ediyor olması, bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Okulların yenilenme ihaleleri hangi usule göre yapılmaktadır? İhaleleri alan firmalar tarafından yaratılan mağduriyetlerin giderilmesi için bakanlığınız tarafından alınan önlemler nelerdir? Yaklaşan kış ayları sebebiyle okullarda ne gibi önlemler alınmaktadır?"

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