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Konteyner sınıfta eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması amacıyla oluşturulan konteyner sınıfta eğitim gören öğrencileri ziyaret etti - Vali Osman Bilgin: "Ülkemizin gelişimi, kalkınması ve dünyadaki sayılı güçlerden olması için her çocuğumuzun eğitim ve öğretimini tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle ülkemizde çeşitli nedenlerle okula gitmeyen tek bir çocuk kalmaması için mücadele ediyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması amacıyla oluşturulan konteyner sınıfta eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Vali Bilgin, Roman vatandaşlarının ağırlıklı yaşadığı Namık Kemal Mahallesi'nde dezavantajlı çocukların eğitim öğretimlerini sürdürebilmesi amacıyla oluşturulan konteyner ana sınıfını ziyaret etti.

Öğrenciler tarafından heyecanla karşılanan Vali Bilgin, burada çocuklara hediyeler verdi.

Hediyelerini aldıklarında büyük sevinç yaşadıkları gözlemlenen öğrenciler, daha sonra Vali Bilgin'e tek tek kendilerini tanıttı.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretime önem verdiklerini söyledi.

Her çocuğun gereken eğitimi almasının önemine değinen Bilgin, okula gitmeyen çocukların da ayaklarına sınıfı götürdüklerini ifade etti.

Konteyner sınıflarının sayısını arttırmayı planladıklarını anlatan Bilgin, "Ülkemizin gelişimi, kalkınması ve dünyadaki sayılı güçlerden olması için her çocuğumuz eğitim ve öğretimini tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle ülkemizde çeşitli nedenlerle okula gitmeyen tek bir çocuk kalmaması için mücadele ediyoruz. Bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

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eğitim konteynır öğrenciler

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