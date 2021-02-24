Konteyner vaadiyle onlarca vatandaşı dolandıran çetenin 7 üyesi tutuklandı

31 ilde 88 vatandaşı, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden konteyner satma vaadiyle yaklaşık 600 bin TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı, 2 kişiye ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, internet üzerinden konteyner satma vaadiyle vatandaşları dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalar neticesinde, ‘hayali konteyner’ çetesine operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinde şahısların, alışveriş siteleri ve sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları hayali konteynerler karşılığında vatandaşlardan ‘kapora’ ve nakliyat ücreti adı altında para aldıkları ve bu yöntemle 31 ilde 88 vatandaşı yaklaşık 600 bin TL dolandırdıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslardan 31’i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 9 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2 kişiye ise ev hapsi cezası verildi. Öre yandan, olayla ilgili daha önce gerçekleştirilen farklı bir olayda gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

