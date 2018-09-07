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Konteyner ve beton blok yüklü TIR'lar Suriye yolunda

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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