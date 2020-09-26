HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konteynerden aşağı düşerek ağır yaralandı

Konteynerden aşağı düşerek ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan C.B.(50) isimli temizlik işçisi, kağıt atıkları konteynere koyarken ayağı kayması sonucunda yere düştü.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan C.B.(50) isimli temizlik işçisi, kağıt atıkları konteynere koyarken ayağı kayması sonucunda yere düştü. Yere düşen işçi ağır yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı işçinin yoğun bakım ünitesinde tedavisi alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Kan donduran görüntü! Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçtiKan donduran görüntü! Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Diğer Haberler
Kan donduran görüntü! Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti
Kan donduran görüntü! Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti
Beylikdüzü'nde AVM'de yangın! Asansörde mahsur kaldılar
Beylikdüzü'nde AVM'de yangın!
Eski eşini vurup, aracıyla 170 kilometre götüren şüpheli tutuklandı
Eski eşini vurup, aracıyla 170 kilometre götüren şüpheli tutuklandı
Asansördeki taciz şüphelisi gözaltına alındı
Asansörde iğrenç olay! Önce yüzüne, sonra da...
Filyasyon ekibi kılığında gelip 17 yaşındaki Berfin Uçar’ı kaçırdılar
Filyasyon ekibi kılığında gelip 17 yaşındaki Berfin Uçar’ı kaçırdılar
Kahramanmaraş'ta iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 14 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 14 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.