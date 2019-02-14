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Konteynerden muz yerine kokain çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda Ekvador’dan Türkiye’ye gelen geminin içerisinde 78 kilogram 830 gram kokain ele geçirildi.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA) TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda Ekvador’dan Türkiye’ye gelen geminin içerisinde 78 kilogram 830 gram kokain ele geçirildi. Ekvador'dan gemiyle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışmalara başlayan Gümrük Muhafaza ekipleri, gemi takip programı üzerinden takibe aldı. Uluslararası sularda başlayan takip geminin İstanbul Ambarlı Limanına gelmesine kadar koordineli olarak aralıksız sürdürüldü. Bahse konu geminin Ambarlı Limanı’na yanaşmasına müteakip, gemi ve yükleri, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınarak dedektör köpekler, X-Ray tarama sistemleri, videoskop ve diğer teknik cihazlarla arandı. MUZ DEDİLER KOKAİN ÇIKTI Yapılan aramalar sonucu muz yüklü 6 konteynerin bir tanesinin ön kısmında muz yüklü koliler arasında gizlenmiş 70 adet paket ele geçirildi. PİYASA DEĞERİ 31 MİLYON 532 BİN TL Yapılan incelemede kokain olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 31 milyon 532 bin lira olan 78 kilogram 830 gram kokaine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla el konuldu.

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