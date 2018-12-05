HABER

Konteynere fuhuş baskını!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 09:16 | Son Güncelleme

Adana'da kent merkezindeki boş arazi içindeki konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, buraya baskın düzenledi.

Konteynere fuhuş baskını!

Olay, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriken Bulvarı üzerinde meydana geldi. Boş arazide bulunan konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, koyteyner içinde bulunan 1'i kadın 3 şüpheliyi dışarı çıkardı. Polisler, şüphelileri koyteynerin penceresinden dışarı çıkardı.

'BURADA YAŞIYORUZ'

Şüphelilerden Ahmet K., polise kalacak yerlerinin olmadığını bu yüzden burada yaşadıklarını söyledi. 3 kişinin kimlik kontrolünü yapan polisler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

fd2431e09fbed07db37ec3e00c2d0239


Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak içinHamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için
Konteynere fuhuş iddiasıyla baskınKonteynere fuhuş iddiasıyla baskın
Polise taş ve sopayla saldıran 16 kişi gözaltına alındıPolise taş ve sopayla saldıran 16 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana fuhuş operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
YAZIK FAKİR FUKARAYA İÇİN ATTIĞINIZ BAŞLIĞA BAK...HABERE BAK..İNSANLARIN GÜNAHINI ALIYORSUNUZ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartallar havada yarıştı

Kartallar havada yarıştı

Kaldırıma başını çarptı, hafızasındaki 34 yıl silindi

34 yıllık hafızası silindi! Eşi krizi fırsata çevirdi

Fotoğraflar ortaya çıktı! 'Hiç bunun hayalini kurmamıştım'

Fotoğraflar ortaya çıktı! 'Hiç bunun hayalini kurmamıştım'

Patronu ilişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette acılı baba konuştu

Patronu ilişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette acılı baba konuştu

42. kattan atlayıp AVM'nin çatısına düştü! 37 gün sonra kötü haber

42. kattan atlayıp AVM'nin çatısına düştü! 37 gün sonra kötü haber

Cezaya itiraz etti! Polis öyle bir karşılık verdi ki özür diledi

Cezaya itiraz etti! Polis öyle bir karşılık verdi ki özür diledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.