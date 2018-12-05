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Konteynere fuhuş iddiasıyla baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

ADANA'da kent merkezindeki boş arazi içindeki konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, buraya baskın düzenledi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kent merkezindeki boş arazi içindeki konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, buraya baskın düzenledi.

Olay, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriken Bulvarı üzerinde meydana geldi. Boş arazide bulunan konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, koyteyner içinde bulunan 1'i kadın 3 şüpheliyi dışarı çıkardı. Polisler, şüphelileri koyteynerin penceresinden dışarı çıkardı. Şüphelilerden Ahmet K., polise kalacak yerlerinin olmadığını bu yüzden burada yaşadıklarını söyledi. 3 kişinin kimlik kontrolünü yapan polisler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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