Konteynerin altında mühimmat ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesindeki terör operasyonunda 7 el bombası, 3 roketatar başlığı ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle Süphan Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Halilbey 1. Sokak'ta bulunan bir konteynerin altında ve çevresinde yapılan aramada 7 el bombası, 3 roketatar başlığı, 3 roketatar sevk fişeği, şarjör, dürbün ve 285 fişek ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

