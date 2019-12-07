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Konteynerler alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 22:04 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, konteynerlerin depolandığı sahada yangın çıktı.

Soner GÜLEZER/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, konteynerlerin depolandığı sahada yangın çıktı. 8 konteynerin kullanılmaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Başiskele'nin Sepetlipınar Mahallesi’nde konteynerlerin depolandığı arsada, akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Barınma amacıyla kullanılması için yapılan konteynerlerin 8'i alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Başiskele ve Gölcük’ten gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü. 8 konteyner kullanılmaz hale geldi.
Konteynerlerin kullanılmaması ve elektrik olmaması nedeniyle yangının kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Soruşturma sürüyor.

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