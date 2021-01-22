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Konteynr hırsızı torun çıktı

22.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Konteynr hırsızı torun çıktı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde konteynırdan gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalandı.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde konteynırdan gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalandı. Zanlılardan birinin konteynırın sahibinin torunu olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Çubuk ilçesi Yukarıçavundur Mahallesi’nde T.Y. adlı vatandaşın bahçesindeki konteynırdan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlığın T.Y.’nin torunu E.S. ve arkadaşları M.G. ile B.T. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler, Pursaklar ilçesi girişinde Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yakalandı. Araçta yapılan aramada 3 adet ağaç kesme motoru, 1 adet el spirali, 1 adet kaynak makinası, 10 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Malzemeler sahibi T.Y.’ye teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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