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"Kontrabas" adlı oyun Trabzon'da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:59 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Tiyatrosu, "20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında "Kontrabas" adlı oyunu sanatseverlerin izlenimine sundu

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Kontrabas" adlı oyunu Trabzon'da sahneledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında, "Koku" romanının yazarı Patrick Süskind'in pek çok dilde oynanan oyunu "Kontrabas" Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Hale Kuntay'ın Türkçeye çevirdiği, rejisörlüğünü Metin Belgin'in yaptığı, kontrabasçı rolünü Olcay Akın Kavuzlu'nun oynadığı tek perdelik oyunda, bir müzisyen üzerinden toplumun, bireyin, müziğin, cinselliğin, hiyerarşinin ve pek çok şeyin dedikodusu yapılıyor.

Festival kapsamında, İspanya'dan Yllana Tiyatrosu "Şefler" adlı oyunu yarın akşam saat 21.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Hırvatistan'dan Lea Sekulic Tiyatrosu "Pentimento" adlı oyunu 8 ve 9 Mayıs'ta, Gürcistan'dan Shota Rustaveli Devlet Dram Tiyatrosu "Ev Sahibi ve Misafir"i 9-10 Mayıs'ta, Ankara Devlet Tiyatrosu "Eyvah Nadir"i 10-11-12 Mayıs'ta, Rusya'dan A.A. Bryantsev Gençlik Tiyatrosu "Genç Werther'in Acıları" 11-12 Mayıs'ta, Yunanistan'dan Art Vouveau Tiyatrosu "Koltuk Değnekleri" oyununu 13-14 Mayıs'ta, Fransa'dan Fools & Feathers Tiyatrosu "Sıradışı Zamanlar" adlı oyunu ise 15-16 Mayıs'ta sahneleyecek.

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Ankara Devlet Tiyatrosu Kontrabas adlı oyun Trabzon

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