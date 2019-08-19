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"Kontrol altına alamadağımız sadece buradaki yangınımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 20:36 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: - "Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız" - "Havada 19 helikopterimiz var. 240 arazöz, 25 dozer, bin 150 personelle yangına müdahale ediyoruz" - "Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı. Bunların 4'ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir'de. Bugün İzmir'de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca'da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangımız var"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayan yangına ilişkin "Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız." dedi.

Pakdemirli, Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi'ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde yaptığı açıklamada, meteorolojik şartların kontrolü güçleştirdiği bir ortamda bulunduklarını, rüzgarın yönünün sürekli değiştiğini söyledi.

Efem Çukuru, Çatalca, Gödence köylerini korumak isterken bugün itibarıyla risk grubundan çıkardıkları Kuyucak, Orhanlı, Yeniköy ve Beyler'in rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle tekrar risk altına girdiğini, Kuyucak'ta kısmi tahliye yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, köylerin etrafını dozerlerle, iş makineleriyle çevirdiklerini, ilerleyen saatlerde risk görülmesi halinde buraların tahliye edileceğini kaydetti.

Hava araçlarının gün boyu uçmasının çok önemli olduğunu, sivil havacılık kuralları gereği helikopterlerin gün doğumu ve batımı arasında uçabildiğini dile getiren Pakdemirli, 20.08'de gün batımının olduğunu, helikopterlere 20.20'ye kadar kışlalarına dönme talimatı verdiğini anlattı.

- Karabağlar'daki yangın kontrol altına alınamadı

"Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı." diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bunların 4'ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir'de. Bugün İzmir'de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca'da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangımız var. Bugün gece görüş dürbünleriyle sadece yönetim helikopterimizin kara ekiplerini yönlendirmek üzere bir uçuşu olacak. O uçuşta ben de refakat ediyor olacağım. Dünyada aslında yangınlarla mücadelede gece uçuşu yok, Kaliforniya'da denenmiş bir defa, kırıma sebebiyet verdiği için gece uçuşuna dünyada müsaade edilen bir durum yok ama biz tabi ki bir ağacımız daha yanmasın diye bu ve bunun gibi projelerin hepsini mutlaka deniyor olacağız. Bu akşam da ilk defa bir gece uçuşuyla birlikte koordinasyonu sağlamak maksatlı, yangın söndürme maksatlı değil, bir yönetim helikopteriyle gece yangını koordine ediyor olacağız."

-"Yerleşim yerleriyle ilgi çok önemli bir sıkıntımız yok"

Bakan Pakdemirli, şu anda yerleşim yerleriyle ilgi çok önemli bir sıkıntı olmadığını vurgulayarak, "Hali hazırda gün içinde helikopterlerimizin Muğla'daki yangınların rahatlamasından dolayı takviyesiyle şu an havada 19 helikopterimiz var, yerde 240 arazöz, 25 dozer, 1150 personelle yangına müdahale ediyoruz. Henüz iyi haberi paylaşamıyoruz sizlerle. Tamamen kontrol altına alınmadan bu iyi haberi paylaşmayacağım." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin yangının ne kadar alanda etkili olduğu sorusu üzerine Pakdemirli, henüz ölçülmüş bir alan olmadığını ancak yaklaşık 500 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In konuyu yakından takip ettiğini ve üzüntülerini ilettiğini belirtti.

Yangın alanının büyümemesi, tamamen çevrilmesi ve yangını önce kısmi, sonra da tamamen kontrol altına almak için çaba gösterdiklerini ifade eden Pakdemirli, "Ama şartlar sürekli aleyhimizde. Nem, ısı ve rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu değişkenliğin gösterildiği durumda da sürekli atlamalar yapılıyor. Arazide tek bir yerde tek bir yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız. O yüzden beklediğimizden biraz daha fazla sürüyor ama sabırlı olmak durumundayız." diye konuştu.

Pakdemirli, kuvvetli ve değişken bir rüzgar olduğunu vurgulayarak, "Bu şartlar sahada da devam ediyor. Gece saatlerinde biraz daha yavaşlamasını bekliyoruz. Yavaşlarsa yoğun yangının olduğu yerlere müdahalemizde biraz daha yangına yaklaşabilecek kara ekiplerimiz." dedi.

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