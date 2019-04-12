Kontrol edemediği kaslarına rağmen Fethi Sekin’i çiziyor

İzmir’de parkinson hastası 59 yaşındaki Hamdi Erdoğan, kaslarını kontrol edememesine rağmen, kentin dört bir yanındaki trafolara, duvarlara kahraman polis memuru Fethi Sekin’in resmini yaptı.

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017 tarihinde teröristler tarafından, bombalı otomobil ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıyı canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in kahramanlığı gönüllerde yer etti. İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan emekli işçi Hamdi Erdoğan, parkinson hastalığı nedeniyle kaslarını kontrol edemese de yıllardır bu durumu resim yaparak önlemeye çalıştı. 18 yaşından beri resim yapan Erdoğan, kahraman polis memuru Fethi Sekin’in şehit olduğu günden beri her yere onu çizmeye başladı. İzmir’in Bornova ilçesinde boş gördüğü duvar ve trafolara Fethi Sekin’in resmeden Hamdi Erdoğan, bugüne kadar kahraman polisin 13 tane resmini çizdi.

Fethi Sekin’in 13 tane resmini çizdi

18 seneden beri parkinson hastası olan ve kendisini resim çizerek tedavi ettiğini dile getiren Erdoğan, “40-50 yıldan beri resim çiziyorum. Kendimi resim çizerek rehabilite ediyorum. Trafoları resimsiz ve boş görünce kendimi rehabilite etmek için resim yapıyorum. Toplum tarafından hoş karşılanınca bu işi yapmaya devam ettim, kimseden tepki almıyorum. Herkes güzel tepki gösteriyorlar bende halkın sevdiği şeyleri yapıyorum. Bugüne kadar Fethi Sekin’in 13 tane resmini çizdim. Türk bayraklı ve Atatürk resmi de çizdim. Kimisi beğenildi kimisi beğenilmedi kimisi belediye tarafından silindi ama yılmadım hep çizdim” ifadelerini kullandı.