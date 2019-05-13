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Kontrol ettiği ramazan topunun patlamasıyla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 10:58 | Son Güncelleme

BODRUM'da, zabıta memuru Ahmet Özbey (45), zamanında patlamadığı için kontrol etmek istediği ramazan topunun bu sırada patlamasıyla yaralandı.

Kontrol ettiği ramazan topunun patlamasıyla yaralandı

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, zabıta memuru Ahmet Özbey (45), zamanında patlamadığı için kontrol etmek istediği ramazan topunun bu sırada patlamasıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özbey'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli olan Ahmet Özbey, geçen 11 Mayıs'ta, Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde ramazan topunu patlatmakla görevlendirildi. Özbey, topun mekanizmasını kurdu. Ancak, uzaktan kumanda ile patlatılan ramazan topu, iddiaya göre iftar saatinde patlamadı. Aksaklığı kontrol etmek için mekanizmaya yaklaştığı sırada topun bir anda patlamasıyla evli ve 2 çocuk babası Ahmet Özbey yüzü, göğsü ve ellerinden yaraladı. Ambulansla önce ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Özbey, burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Özbey'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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