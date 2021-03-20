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Kontrol için hastaneye gitti, alçılı kolla çanta çaldı

20.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde kolu alçıyla kaplı bir kişi masada bırakılan çantayı çaldı.

Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde kolu alçıyla kaplı bir kişi masada bırakılan çantayı çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. İddiaya göre, kolunun kırık olmasından dolayı alçıyla kaplı olan D.O., hastaneye kontrole gitti. Hastanenin kafeteryasından börek ve meşrubat alan D.O. masalardan birine oturmak istedi. Başka bir masada oturan kadın ise çantasını unutarak kafeteryadan ayrıldı. Çantanın unutulduğunu fark eden D.O. kadının ayrıldığı masaya oturdu. Bir süre yemek yedikten sonra unutulan çantayı çalarak kayıplara karıştı. Çalınan çantada cüzdan, banka kartları ve elektronik aletler olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine Kayaşehir Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hastanenin güvenlik kameraları tek tek incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi. Araştırmalarını genişleten polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli D.O. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Hırsızlık anları kamerada
Kırık kolla hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının masada çantasını unutup gitmesi ve kolu alçılı kişinin masaya oturması görülüyor. Şüpheli unutulan çantayı bacaklarının arasına alarak uzaklaşıyor.

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