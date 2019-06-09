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Kontrol noktasında kontrolden çıktı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma trafik kontrol noktasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, beton bariyerlere çarptı.

Kontrol noktasında kontrolden çıktı: 3 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma trafik kontrol noktasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, beton bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Manisa Menemen Karayolunda meydana geldi. Menemen istikametinden Manisa istikametine gelmekte olan O.Y. idaresindeki 45 FL 149 plakalı hafif ticari araç, jandarmanın Muradiye Orman Fidanlık Şefliği önündeki kontrol noktasına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton bariyerler yerinden oynarken, tek taraflı meydana gelen kazada 45 FL 149 plakalı aracın sürücüsü O.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan H.Y. ile T.T. yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kontrol noktasında kontrolden çıktı: 3 yaralı

Kontrol noktasında kontrolden çıktı: 3 yaralı

Kontrol noktasında kontrolden çıktı: 3 yaralı

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