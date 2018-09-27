Kontrol noktasında otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı

Bartın'da uygulama noktasındaki araç kontrolü sırasında bir otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karaçay mevkisindeki uygulama noktasında araç kontrolü yapan polis memuru Turgut Çalıkoğlu, 74 AAD 330 plakalı otomobilin sürücüsü Sibel Y'ye (33) "dur" ikazında bulundu.
Polisin ikazına uymayan sürücü önce Çalıkoğlu'na, daha sonra refüje çarptı.
Vücudunda kırıklar oluştuğu belirtilen polis memuru Turgut Çalıkoğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
140 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Sibel Y. ise gözaltına alındı.
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