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  4. Kontrol noktasından kaçmaya çalıştı! Çok sayıda polise çarptı

Kontrol noktasından kaçmaya çalıştı! Çok sayıda polise çarptı

15.03.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş'ta polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan bir otomobil, kontrol noktasında görevli polislere çarptı. Olayda 3 polis yaralanırken, otomobil sürücüsü yakalandı. Otomobilde yapılan incelemede, kokain ve esrar bulundu.

Kontrol noktasından kaçmaya çalıştı! Çok sayıda polise çarptı

Beşiktaş'taki uygulamada "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı. Olay sonrası otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. İşte haberin detayları...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zorlu Tünel çıkışı Mecidiyeköy istikametinde uygulama yapan polis ekipleri, M.E'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

POLİSLERE ÇARPTI

"Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, kontrol noktasındaki başka bir otomobil ile görevli polisler A.G, Ö.S. ve Y.Ç'ye çarptı.

Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan M.E'nin aracında yapılan aramada 1,2 gram kokain ve 5 paket halinde 11 gram esrar ele geçirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Beşiktaş İlçesi
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