'Kontrol ve Denge Sistemi yeniden oluştu’

Temsilciler Meclisi’ni kaybetmek Trump’ın orta yolu bulma yetisini test edecek. Trump Cumhuriyetçiler’in Kongre’nin her iki kanadını da kontrol ettiği son iki yılda başkan olarak uzlaşmacı bir profil çizmemişti. Ancak iki partinin altyapı iyileştirme paketi ve reçeteli ilaç fiyatlarının artmasını önlemek gibi alanlarda birlikte çalışabilecekleri sanılıyor.

Kongre’deki bu durumun Washington’da daha fazla siyasi kutuplaşmaya ve yasal çıkmaza neden olabileceği yorumları da yapılıyor.

Başkan Trump seçime kısa süre kala muhafazakar seçmeni hareketlendirecek katı söylemlerini arttırmıştı. Özellikle ABD’nin Meksika sınırına doğru ilerleyen Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmen konvoyu konusunda sert çıkan Trump, liberal Amerikalılar için de ‘‘başıboş güruh’’ değerlendirmesinde bulunmuştu.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın lideri Nancy Pelosi, ‘‘Bugünün anlamı Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’in ötesinde. Bugün Anayasa’nın Trump yönetimine yönelik kontrol ve denge sistemi yeniden oluşturuluyor’’ diye konuştu.

Ancak Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın görevden alınması işleri daha da karışık hale getirmiş durumda.

Rusya’nın 2016 başkanlık seçimine müdahalesi konusunda yeni bir Kongre soruşturması açılması da Trump’ın önüne çıkartabilecekleri engeller arasında görülüyor. Demokratlar şimdilik özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen mevcut soruşturmanın sonuçlarını bekliyor.

Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi zaferinin ardından Suudi Arabistan, Rusya, Kuzey Kore politikasını katılaştırmaları ve Çin ile İran konularında da statükoyu korumaları bekleniyor.

Demokratlar 36 valilik yarışınıysa 2016 Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump’ı destekleyen eyaletlerde kazandı, ancak Florida ve Ohio gibi önemli yerlerde kaybetti.

Cumhuriyetçiler Senato yarışında kıdemli Demokratlar’dan Florida’da Bill Nelson’u, Indiana’da Joe Donnelly’i, Kuzey Dakota’da Heidi Heitkamp’i ve Missouri’de Claire McCaskill’i koltuğundan etti.

Cumhuriyetçiler 100 koltuklu Senato’da yalnızca 35 koltuk için yarışıldığı için avantajlı durumdaydı.

Trump’ın kampanyasının Rusya’yla anlaşma yaptığı ya da kendisinin adaleti engellemeye çalıştığıyla ilgili delillerin su yüzüne çıkması halinde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk tarafından görevden azledilmesi mümkün olabilir ancak bunun olması için Cumhuriyetçiler’in kontrolündeki Senato’nun üçte ikisinin kararı gerekiyor.

Demokratlar’ın meclis zaferinde kadınlar ve gençler etkili oldu

Reuters/Ipsos’un seçim günü yaptığı ankete göre Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’ndeki kazanımlarında kadınların, gençlerin ve Hispanik seçmenin oyları etkili oldu.

Kadın seçmenin yüzde 55’i Temsilciler Meclisi’nde Demokrat adaylara oy verdiklerini söyledi. 2014 ara seçimlerinde bu oran yüzde 49’du.

18-34 yaşları arasındaki seçmenler yüzde 62 oranında Demokratlar’ı yüzde 34 oranındaysa Cumhuriyetçiler’i destekledi, 2014’te bu oran yüzde 54’e yüzde 36’ydı. Hispanik seçmen iseyüzde 33 oranında Demokratlar’a destek verdi.

Bu seçimlerin bir diğer özelliği de çoğu Demokrat rekor sayıda kadının da yarışta boy göstermesiydi.

