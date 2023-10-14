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  4. Kontrolden çıkan alevler 2 katlı evi kullanılmaz hale getirdi

Kontrolden çıkan alevler 2 katlı evi kullanılmaz hale getirdi

14.10.2023 21:07 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kuru otların yakıldığı sırada kontrolden çıkan alevler, iki katlı müstakil bir eve sıçradı. Yangında yaralanan olmazken, ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kontrolden çıkan alevler 2 katlı evi kullanılmaz hale getirdi

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kaleyakası mevkisinde çıktı. İddiaya göre, mahalleden birilerinin tarlalarındaki kuru otları yaktığı sırada alevler kontrolden çıktı.

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ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, iki katlı, içinde kimsenin yaşamadığı bir eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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yangın Kastamonu

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