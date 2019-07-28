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KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ 2 OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATARAK DURDU: 3 YARALI 

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 06:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Esenler, TEM Bağlantı Yolu'nda gece saatlerinde Seyir halinde giden hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde önünde seyreden iki otomobile çarptıktan sonra takla atarak durdu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Esenler, TEM Bağlantı Yolu'nda gece saatlerinde Seyir halinde giden hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde önünde seyreden iki otomobile çarptıktan sonra takla atarak durdu. Olay sonrası kazaya neden olan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza Esenler, Tem Bağlantı Yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DF 0145 plakalı hafif ticari aracı kullanan İbrahim Ö. yanında bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı ile seyir halinde giderken Bayrampaşa ayrımına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan hafif ticari araç aynı yönde önünde seyreden Eren Nacar yönetimindeki 41 RS 308 plakalı araca ardından da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DF 5611 plakalı araca çarparak savruldu. Savrulan hafif ticari araç takla atarak yaklaşık 30 metre sürüklenerek yeşillik alanda durdu. Olay sonrası kazaya neden olan araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, diğer araç sürücüleri de kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de kaza ile ilgili diğer sürücülerin bilgisine başvurdu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattıkları öğrenildi.

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