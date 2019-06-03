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Kontrolden çıkan araç askerlik şubesinin bahçesine uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de kontrolden çıkan bir araç askerlik şubesinin bahçesine uçtu.

Küçükçekmece’de kontrolden çıkan bir araç askerlik şubesinin bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, 12.00 sıralarında Küçükçekmece E-5 yan yolda yaşandı. Beylükdüzü istikametinde giden İbrahim G. idaresindeki 34 UL 2642 plakalı otomobil aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak Küçükçekmece Askerlik Şubesi bahçesine uçtu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiyeye ekipleri sevk edildi. Sürücü İbrahim G. ile yanında bulunan Nergiz A. itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

"Çok hızlı bir şekilde yan yola girerek bahçeye atladı"
Görgü tanığı Recep Kaya, "Araç seyir halinde iken çok hızlıydı. Bir anda sağ tarafa daldı. Havalanıp takla attı" derken, bir diğer görgü tanığı Ayşe Güzel ise "Araç önümüzde seyir haldeydi. Bir an dengesini kaybedip, bariyerlere vuracak gibi oldu ardından çok hızlı bir şekilde yan yola girerek bahçeye atladı. Aracın içinde iki kişi vardı bayan biraz ağır yaralıydı galiba" dedi.
Polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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