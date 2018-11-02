Kontrolden çıkan araç bir evin balkonuna çarptı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta kontrolden çıkarak bir apartmanın balkonuna çarpan otomobil, yol ile bina arasındaki boşlukta asılı kaldı.
Alınan bilgiye göre, Gülten Demir (45), 34 GK 0799 plakalı otomobiliyle Akmaz Çeşme Sokak'ta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bir binanın birinci katının balkonuna çarptı.
Sürücü ile yanındaki kızı, kazadan yara almadan kurtulurken, araç yol ile bina arasındaki boşlukta asılı kaldı.
Araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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