Kontrolden çıkan araç demir bariyerlere çarptı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan aracın demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Rıza S.(26) yönetimindeki 45 RZ 455 otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, orta refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

