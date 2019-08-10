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Kontrolden çıkan araç dükkana daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 04:42 | Son Güncelleme

Başkentte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki üç araca çarptıktan sonra iş yerine girdi

Başkentte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki üç araca çarptıktan sonra iş yerine girdi.

Alınan bilgiye göre, 06 BNS 603 plakalı otomobiliyle Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde Kızılay istikametine seyir halinde olan Onur G, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında park halindeki üç araca çarpan otomobil, orta refüjü aşıp yolun diğer tarafında yiyecek satışı yapan iş yerine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Onur G'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Onur G'nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edildi.

Kaza nedeniyle otomobiller ve dükkanda maddi hasar meydana geldi. Olayın haberini alan iş yeri sahibi ve çalışanları, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından dükkanlarını temizlemeye çalıştı.

Park halindeki araçların sahipleri ise araçlarındaki hasarı inceledi.

Kazanın, iş yerinin kapalı olduğu saatte meydana gelmesi olası faciayı önledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Gürsel Caddesi trafik kazası

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