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Kontrolden çıkan araç düştüğü çukurda yan yattı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç çukura düşerek yan yattı.Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Bucak Cami Mahallesi’nde meydana geldi.

Kontrolden çıkan araç düştüğü çukurda yan yattı

Burdur’un Bucak ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç çukura düşerek yan yattı.
Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Bucak Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde A. isimli kadının idaresindeki 15 AB 389 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura düşüp yan yattı. Talihsiz kazada, sürücü Gözde A. yaralandı.
Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bucak Devlet Hastanesine sevk ederek tedavi altına aldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan ölçümlerde sürücünün yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç düştüğü çukurda yan yattı

Kontrolden çıkan araç düştüğü çukurda yan yattı

Kontrolden çıkan araç düştüğü çukurda yan yattı

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