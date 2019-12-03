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Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı: Yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 05:28 | Son Güncelleme

Ankara’da park halinde bulunan kamyona çarpan araçta bulunan 1’i ağır olmak üzere, toplam 2 kişi yaralandı.

Olay, Ankara’nın Çankaya İlçesinde bulunan Bademlidere Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde Kırkkonaklar istikametine seyrettiği sırada kontrolden çıkarak park halinde bulunan kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. (İHA)

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Ankara trafik kazası

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