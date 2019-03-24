HABER

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 03:49 | Son Güncelleme

Bursa Ankara Karayolu Avarlar Kavşağında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki levhaya çarptıktan sonra bir işyerine ait totemi yerinden söküp taklalar attıktan sonra ters vaziyette durabildi.

Bursa Ankara Karayolu Avarlar Kavşağında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki levhaya çarptıktan sonra bir işyerine ait totemi yerinden söküp taklalar attıktan sonra ters vaziyette durabildi. Can pazarın yaşandığı kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Bursa Ankara Karayolu Avarlar Kavşağında meydana geldi. Araç sürücüsü Sedat A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki trafik levhasına ardından bariyerlere çarptı. Hızı kesilmeyen otomobil daha sonra yol kenarındaki işyerine ait demir totemi çapmanın etkisiyle yerinden söken araç taklalar atıp işyerinin bahçesine uçtu. Kazada araç sürücü olay yerine hayatını kaybetti. Araçta bulunan İbrahim K. Fuat A. ise camdan fırlayarak yola uçtular. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden sürücü olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeyi inegöl devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Mansur Yavaş hologram miting yaptı

Mansur Yavaş hologram miting yaptı

3 uzman çavuştan acı haber!

3 uzman çavuştan acı haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.