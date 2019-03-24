Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1 ölü 2 yaralı

Bursa Ankara Karayolu Avarlar Kavşağında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki levhaya çarptıktan sonra bir işyerine ait totemi yerinden söküp taklalar attıktan sonra ters vaziyette durabildi. Can pazarın yaşandığı kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Bursa Ankara Karayolu Avarlar Kavşağında meydana geldi. Araç sürücüsü Sedat A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki trafik levhasına ardından bariyerlere çarptı. Hızı kesilmeyen otomobil daha sonra yol kenarındaki işyerine ait demir totemi çapmanın etkisiyle yerinden söken araç taklalar atıp işyerinin bahçesine uçtu. Kazada araç sürücü olay yerine hayatını kaybetti. Araçta bulunan İbrahim K. Fuat A. ise camdan fırlayarak yola uçtular. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden sürücü olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeyi inegöl devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.