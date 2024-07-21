Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu! Aydoğmuş ailesi için zamana karşı yarış... 2'si çocuk 4 kişi vardı

Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi’nde Çatalan Köprüsü’nde ilerleyen, Veysel Aydoğmuş idaresindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp Seyhan Baraj Gölü’ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve su altı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göle düşen araca ulaşmak ve içerisinde bulundukları iddia edilen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Araçtaki 4 kişilik ailenin kimliği tespit edildi. Araçtakilerin sürücü Veysel Aydoğmuş (37), eşi Emine Aydoğmuş (35) ve çocukları Batuhan Aydoğmuş (16) ile Mete Aydoğmuş (13) oldukları belirlendi.
Kazayı duyan yakınları köprüye gelerek ekiplerin çalışmasını izlerken, bu sırada Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.
Su altı polisleri tarafından karaya çıkarılan Aydoğmuş'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Ekiplerin göldeki arama çalışmaları devam ediyor.
(DHA-İHA)