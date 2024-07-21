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  4. Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu! Aydoğmuş ailesi için zamana karşı yarış... 2'si çocuk 4 kişi vardı

Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu! Aydoğmuş ailesi için zamana karşı yarış... 2'si çocuk 4 kişi vardı

21.07.2024 13:31
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Adana Çatalan Köprüsü’nde kontrolden çıkan otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne düştü. Araçta bulun 4 kişilik Aydoğmuş ailesini kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Aramalarda 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşılırken anne, baba ve kardeşi ise halen kayıp.

Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu! Aydoğmuş ailesi için zamana karşı yarış... 2'si çocuk 4 kişi vardı

Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi’nde Çatalan Köprüsü’nde ilerleyen, Veysel Aydoğmuş idaresindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp Seyhan Baraj Gölü’ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve su altı ekipleri sevk edildi.

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ARAÇTA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ VARDI

Ekipler, göle düşen araca ulaşmak ve içerisinde bulundukları iddia edilen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Araçtaki 4 kişilik ailenin kimliği tespit edildi. Araçtakilerin sürücü Veysel Aydoğmuş (37), eşi Emine Aydoğmuş (35) ve çocukları Batuhan Aydoğmuş (16) ile Mete Aydoğmuş (13) oldukları belirlendi.

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BATUHAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kazayı duyan yakınları köprüye gelerek ekiplerin çalışmasını izlerken, bu sırada Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.

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Su altı polisleri tarafından karaya çıkarılan Aydoğmuş'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Ekiplerin göldeki arama çalışmaları devam ediyor.

KJ

HFGJKLİ

(DHA-İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Otomobil köprü
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