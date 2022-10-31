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Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

31.10.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçerek takla attı.

Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, 13.00 sıralarında Malatya -Adıyaman karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Nevzat Ç. (74) idaresindeki 44 LP 209 plakalı hafif ticari araç sürücünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte takla atarak ters döndü.

Kazada araç sürücü ile birlikte Durdane C. (75) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araç sürücüsü Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne durumu ağır olan Durdane C. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza

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