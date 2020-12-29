Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Taşköprü istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BS 3645 plakalı Renault marka otomobil, Kastamonu-Taşköprü karayolu Çayırcık köyü mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.



