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Kontrolden çıkan arazi aracı devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 08:24 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan arazi aracı devrildi.

Çorum’un İskilip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan arazi aracı devrildi. Kaza da araç içerisinde sıkışan 3 yaralıyı kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.
Edinilen bililere göre Hacer Alpsar yönetimindeki 19 FL 535 plakalı mıtsubushı marka arazi aracı Sanayi sitesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç yol kenarına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulansların yanı sıra İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekipleri gönderildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcular Yusuf Gökçakıroğlu ve Hacer Gökçakıoğlu yaralandı. Yaralılar vatandaşların yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vatandaşlar bölgede bulunan keskin viraj nedeniyle sürekli trafik kazalarının meydana geldiğini belirterek yolda iyileştirme yapılarak çözüm bulunmasını istediler.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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