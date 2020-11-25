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  4. Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

25.11.2020 16:56 | Son Güncelleme:
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Manisa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri yoldan çıkarak devrildi.

Manisa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri yoldan çıkarak devrildi. Beton mikserinin sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Menemen Caddesi’nde 45 ADM 223 plakalı Mercedes marka beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken devrilen beton mikseri çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

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