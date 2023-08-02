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Kontrolden çıkan beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Antalya’nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışıp yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, mikserin çarptığı araçlar hurdaya döndü.

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