Kontrolden çıkan beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi
Mynet Haber
2 saat önce
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Antalya’nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışıp yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, mikserin çarptığı araçlar hurdaya döndü.
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