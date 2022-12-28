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Kontrolden çıkan beton mikseri otomobile çarptıktan sonra köprüden aşağı uçtu

28.12.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D-130 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Savrulan beton mikseri yol kenarındaki korkulukları da aşarak 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan beton mikseri otomobile çarptıktan sonra köprüden aşağı uçtu

Kaza dün gece saatlerinde D-130 kara yolu Gölcük istikametinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, Kullar köprülü kavşağında, karşı şeride geçerek Erkan Y. idaresindeki otomobille çarptı.

DEV ARAÇ BAHÇEYE DÜŞTÜ

Savrulan beton mikseri köprü kenarındaki korkulukları aşıp yol kenarında bulunan bir otomobil servisinin duvarına çarparak yaklaşık 10 metreden iş yerinin bahçesine düştü.

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ARAÇTA SIKIŞANLARI İTFAİYE KURTARDI

Kazada beton mikserindeki sürücü İdris K. ile oğlu Kazım K. ve otomobil sürücüsü Erkan Y. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kazada otomobil servisinin duvarı hasar gördü.

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