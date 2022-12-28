Kontrolden çıkan beton mikseri otomobile çarptıktan sonra köprüden aşağı uçtu

Kaza dün gece saatlerinde D-130 kara yolu Gölcük istikametinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, Kullar köprülü kavşağında, karşı şeride geçerek Erkan Y. idaresindeki otomobille çarptı.
Savrulan beton mikseri köprü kenarındaki korkulukları aşıp yol kenarında bulunan bir otomobil servisinin duvarına çarparak yaklaşık 10 metreden iş yerinin bahçesine düştü.
Kazada beton mikserindeki sürücü İdris K. ile oğlu Kazım K. ve otomobil sürücüsü Erkan Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada otomobil servisinin duvarı hasar gördü.