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Kontrolden çıkan cip evin bahçesine girdi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:28 | Son Güncelleme

Kontrolden çıkan cip evin bahçesine girdi: 4 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan cipin evin bahçesine girmesi sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde, Veli O'nun (60) kullandığı 67 DF 912 plakalı cip, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi.

Kazada sürücü Veli O. ile araçtaki Olgu Oruç D. (31), İrfan O. (63) ve Demir D. (1) yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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