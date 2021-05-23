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  4. Kontrolden çıkan cip, tırı böyle yoldan çıkardı!

Kontrolden çıkan cip, tırı böyle yoldan çıkardı!

23.05.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ilçesinde karayolunda ilerleyen bir cip kontrolden çıkarak tıra çarptı. Yoldan çıkan tır, şarampole devrildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Konya-Adana karayolu Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.E. idaresindeki Land Rover marka cipin kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde bulunan D.K. idaresindeki Mercedes marka tıra yandan çarpması sonucu kontrolden çıkan tır şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada tır sürücüsü D.K. araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın kabininde sıkışan D.K.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

DEVRİLME ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde cipin seyir halindeki tıra yan tarafından çarpması ve tırın şarampole devrilmesi yer alıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya

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