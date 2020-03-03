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  4. Kontrolden çıkan drone, adamın elini kesti

Kontrolden çıkan drone, adamın elini kesti

İLGİNÇ HABERLER  | 03.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

ABD'de yaşanan olayda, kontrolden çıkan drone aracı, kullanan adamın elini kesti. O anlar kameraya böyle yansıdı.

ABD'de kaydedilen görüntülerde, bir kişinin kullanmak istediği drone aracı kontrolden çıktı.

ELİNİ KESTİ

Kontrolden çıkan drone aracı geri gelip önce kameraya ardından adama çarpıp, elini kesti.

O ANLAR KAMERADA

O anlara ait görüntüler saniye saniye böyle kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
drone ABD

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