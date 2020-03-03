Kontrolden çıkan drone, adamın elini kesti

ABD'de kaydedilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, bir ki\u015finin kullanmak istedi\u011fi drone arac\u0131 kontrolden \u00e7\u0131kt\u0131.\nEL\u0130N\u0130 KEST\u0130\nKontrolden \u00e7\u0131kan drone arac\u0131 geri gelip \u00f6nce kameraya ard\u0131ndan adama \u00e7arp\u0131p, elini kesti.\nO ANLAR KAMERADA\nO anlara ait g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler saniye saniye b\u00f6yle kaydedildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u00d6zel hastanedeki ameliyathanede b\u00fcy\u00fck \u015fok!\u0130lgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Hemen m\u00fcdahale ettiC vitamini deposu ku\u015fburnunun faydalar\u0131 nelerdir?