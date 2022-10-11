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Kontrolden çıkan elektrikli motosiklet 30 metreden şarampole uçtu! Sürücü hayatını kaybetti

11.10.2022 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Foça ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği elektrikli motosiklet, 30 metre yükseklikten şarampole uçtu. Feci kazada elektrikli motosikletin sürücüsü Mustafa Topal (60), hayatını kaybetti. Topal'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri kayalıkların arasından güçlükle çıkartılabildi.

Kontrolden çıkan elektrikli motosiklet 30 metreden şarampole uçtu! Sürücü hayatını kaybetti

Foça'daki feci kaza dün akşam saat 20.15 sıralarında İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. İngiliz Burnu yönünden ilçe merkezine giden Mustafa Topal idaresindeki elektrikli üç tekerlekli motosiklet, İsmetpaşa Mahallesinde yolun daraldığı Mersinaki bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

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İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yaklaşık 30 metre yükseklikten devrilen elektrikli motosikleti gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri kayalıkların arasından güçlükle çıkardığı Topal’ı, sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin ilk müdahalesinde Topal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Savcının incelemesinin ardından Topal’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İlçede bir plaj işletmesinde bekçilik yapan Mustafa Topal’ın, kazada hayatını kaybettiği elektrikli motosikleti birkaç gün önce satın aldığı öğrenildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
İzmir elektrikli motosiklet kaza
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