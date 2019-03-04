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Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce duvara sonra elektrik direğine çarptı: 2 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 01:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunca kontrolden çıkan hafif ticari araç önce duvara sonra elektrik direğine çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Aslanbey Mahallesi Birlik Sokak’ta meydana geldi.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce duvara sonra elektrik direğine çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunca kontrolden çıkan hafif ticari araç önce duvara sonra elektrik direğine çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Aslanbey Mahallesi Birlik Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhammet Ali A. idaresindeki 41 AAL 763 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir öğrenci yurdunun bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü Muhammet Ali A. ve eşi Yasemin A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Muhammet Ali A. ve Yasemin A., İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhammet Ali A. ve Yasemin A.’nın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kullanılmaz hale gelen hafif ticari araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce duvara sonra elektrik direğine çarptı: 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce duvara sonra elektrik direğine çarptı: 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce duvara sonra elektrik direğine çarptı: 2 ağır yaralı

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